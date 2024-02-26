情懷丨幹工作就要一竿子插到底

中評社北京2月26日電／據中央紀委國家監委消息，2月4日，中央組織部、中央宣傳部發布“最美公務員”評選結果，20名“最美公務員”當選，湖南省常寧市塔山瑤族鄉黨委書記呂曉毛榜上有名。當天晚上，大山深處的塔山瑤族同胞紛紛圍坐在電視機前觀看在中央電視台舉行的發布儀式。



幹部群眾笑稱呂曉毛是個“拼命三郎”，呂曉毛常說塔山是自己的“第二個家”，也正是這些年的“雙向奔赴”，呂曉毛帶領瑤鄉群眾奔向幸福日子，帶領該鄉獲評全國脫貧攻堅先進集體、首批國家農業產業強鎮（鄉）、湖南省先進基層黨組織、湖南省民族團結進步示範單位、湖南省鄉村振興示範鄉鎮等多個榮譽。



2019年，正是常寧市脫貧攻堅啃“硬骨頭”、攻堅拔寨最吃緊、最關鍵的階段，也是偏遠民族鄉鎮最需要人才的時候。這一年的呂曉毛45歲，已經先後在3個鄉鎮連續工作12年並調回縣史志辦擔任“一把手”的他響應組織號召，克服家庭困難，來到了衡陽市最偏遠、條件最艱苦的高寒山區塔山瑤族鄉擔任黨委書記。



呂曉毛常說：“幹工作就要一竿子插到底。”讓塔山瑤族鄉幹部曹達印象深刻的是，呂曉毛初到塔山，便帶頭將自己和其他班子成員的姓名、職務和電話號碼在鄉政府最顯眼的區域公示出來，凡是群眾有事找鄉裡幹部，第一時間就可以找到他及分管負責人。



有一天，呂曉毛正在鄉政府食堂吃早飯，該鄉板角村一名70多歲的老人跑來鄉政府大吵大鬧。“這是老上訪戶了，趕快叫村幹部把人領回去。”鄉綜合執法大隊隊長段綿剛摸出手機，準備打電話給板角村黨支部書記。“群眾的事都是頭等大事。作為鄉幹部，我們理應傾聽群眾心聲，解決群眾訴求。”呂曉毛趕緊上前瞭解情況，原來老人是板角村的貧困戶，因塔山地處高寒山區、每年冬季冰凍頻發，老人以前就地取材建設的石頭房經過冷熱驟變漏水滲水嚴重。

