趙春山：兩岸受三環境因素影響　前景不看好

趙春山受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）淡江大學榮譽教授趙春山今天隨中國國民黨副主席夏立言搭機赴大陸訪問交流，他受訪時針對接下來的兩岸關係表示，會受到三個環境因素影響，一是國際環境、二是大陸內部問題、三為最大變數的台灣。



趙春山說，這次大選後，出現自認為務實“台獨”工作者的領導人（指民進黨賴清德），對大陸而言是前所未有的挑戰，過去李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，台灣的領導人或“總統”，從來沒有一位在勝選前，就說自己是務實的“台獨”工作者。



趙春山強調，從這三個環境因素來看兩岸關係，前景他是不看好，除非雙方有對話管道，但大陸堅持九二共識，民進黨拒絕接受九二共識，除非能找到替代方案，大陸也能接受，否則兩岸是不可能有對話的。



夏立言今天早上率團從台北松山機場搭機前往廈門，此行七天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等城市，隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、智庫“國政基金會”資深顧問趙春山教授，以及3位黨工等等。



趙春山接受媒體訪問談到兩岸關係問題，他說，從研究兩岸關係的角度來看，大有大的難處，中國大陸面臨後疫情時代經濟復甦，不僅是中國大陸，美國也一樣，台灣也一樣，大有大的難處，當然有很多問題。另外，趙春山提到，中美關係步步往持續對話，管控分歧的道路上走。

