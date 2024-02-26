走近大國重器丨在地下探尋“宇宙之謎”

中評社北京2月26日電／據中央紀委國家監委消息，四川涼山，雅礱江河穀深切，錦屏山蒼翠陡峻。這裡擁有兩座世界級水電站，建有全球埋深最大的水工隧道群。中國錦屏地下實驗室二期極深地下極低輻射本底前沿物理實驗設施（CJPL，簡稱“錦屏大設施”），就位於錦屏水電站錦屏山隧道中部埋深2400米處。



錦屏大設施擁有多個“世界之最”。與其它地下實驗室相比，它埋深“最深”，深度相當於800層樓的高度；容積“最大”，為33萬立方米，是世界第二大地下實驗室意大利格蘭薩索國家實驗室的1.8倍；輻射本底最低、宇宙線通量最小，具備“極低環境氡析出”“極低環境輻射”“超低宇宙線通量”“超潔淨空間”等多種優勢。



我國為什麼要建設極深地下實驗室，這座世界最深最大的地下實驗室，是怎樣與世界級水電站結緣的？建設者們克服了哪些困難創造出一個個工程奇跡？建設中途就有實驗項目組進駐，怎樣保障工程建設與科研實驗兩不誤？這裡正在爭分奪秒進行的是哪些重點實驗項目……記者近日就此採訪了有關專家和相關負責人。



基礎科學與水電大工程結緣，打造世界深地科研中心



驅車進入錦屏山隧道，在隧道中部抵達錦屏大設施入口。



錦屏大設施內部共有A、B、C、D4個大廳，每個大廳又分成2個小廳。其中，B2實驗廳是上海交大暗物質探測實驗中心，C1實驗廳是清華大學暗物質探測實驗中心。



春節期間，清華大學牽頭的中國暗物質實驗（CDEX）合作組、上海交大牽頭的PandaX合作組等科研團隊在此值守，分秒必爭推進暗物質研究。



基礎科學與水電大工程的結緣，要從暗物質說起。

