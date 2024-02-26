藍禮讓白1席召委　黃國昌：感謝傅崐萁善意

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）針對“立法院”各委員會召委選舉，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁25日宣布禮讓民眾黨1席。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌26日回應，尊重國民黨團，感謝傅崐萁釋出的善意。待國民黨團有進一步訊息時，民眾黨團成員會再進一步討論。民眾黨團副總召黃珊珊也說，我們保持最大的善意，重點是改革法案



“立法院”各委員會29日舉行召委選舉，國民黨“立院”黨團24日起在花蓮舉行3天共識營，會中討論優先法案、未來議事攻防，以及藍白合作等項目。在召委部分，經內部表決後，總召傅崐萁昨日宣布禮讓民眾黨1席。



台灣民眾黨“立法院”黨團26日召開“司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城出席。



黃國昌會後受訪表示，外界的訊息在過去2、3個禮拜不斷的在變化中，但民眾黨團的立場從未改變過，也就是“改革比位置重要”。我們希望的是民進黨跳票這麼多年的法案，從“國會”改革到司法改革，民進黨不做，在野黨來做，我們一直在討論的都是改革的法案，能夠大家共同攜手合作、努力，趕快完成三讀，人民真的等太久，台灣社會也真的等太久。



黃國昌說，那天黨團三長餐敘的時候，無論是民眾黨主席柯文哲或國民黨團總召傅崐萁，我們對外宣誓的重點都是共同推動改革方案。至於召委選舉，我們充分尊重國民黨團他們內部的民主程序，我們從頭到今天其實都不強求，從來就沒有去求過，或是希望拿什麼換什麼。尊重國民黨團的內部程序，也感謝傅崐萁所釋出的善意。



黃國昌認為，至於說這個禮拜所要進行的召委選舉，還是要尊重國民黨在各個委員會是不是有推出人選？推出怎麼樣的人選？民眾黨團成員會再進一步討論。

