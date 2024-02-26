飲早茶察民情　市民贊接地氣

中評社北京2月26日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日在行政長官李家超、民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正陪同下，一早到黃大仙現崇山客滿庭酒樓與地區人士一起飲早茶，瞭解當區情況，並就地區民生議題互動交流。他面帶笑容，親切向傳媒及市民揮手。



該酒樓如常招待普通茶客，早上時段商場周邊商戶亦陸續營業，有商戶表示，感受到夏寶龍關心香港發展。有市民則大贊夏寶龍親民，歡迎他來港考察調研。