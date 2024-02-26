設施齊備　㓥房戶增添生活空間

中評社北京2月26日電／據大公報報導，夏主任昨日到訪的社區客廳，位於深水埗福華街188號一樓，面積約8000平方呎，為㓥房戶提供額外生活空間，並拓闊其人際網絡，改善生活質素。設施包括：廚房、飯廳、客廳、學習及活動室、兒童游樂設施、自助洗衣設施等，項目為期三年，至2026年11月底。



要享用設施和基本服務，申請人必須符合三項條件，包括：住於區內㓥房單位、符合入息資格、最少一名住戶成員是香港居民。



共享客廳方便小朋友做功課、參與興趣班和進行集體活動等，並有當值大專生提供課後支援服務；共享廚房設有16個爐頭，不少家長帶同食材即場煮食，場內採用智能預約，透過手機提示申請者使用時間，減省輪候時間，使用者也可以低至18元或學生價10元購買飯餐。



場內設有自助洗衣設施，洗衣和幹衣機每45分鐘各收費8元，價格是市面同類設施的三分一，但使用時間更長。



營運全年無休



行政長官李家超在去年10月底發布任內第二份施政報告，提出“社區客廳試行計劃”以支援㓥房戶，項目去年12月開始運作，由關愛基金資助，信和集團及黃廷方慈善基金提供場地，九龍樂善堂負責營運首個社區客廳，開放時間為早上11時至晚上10時，除非惡劣天氣例如八號風球或以上暫停開放，否則全年無休。