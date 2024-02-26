勉勵七歲童努力讀書　長大後“到北京看雪”

中評社北京2月26日電／據大公報報導，夏寶龍主任昨日到位於深水埗的社區客廳調研考察約半小時，瞭解㓥房戶需要，接觸了21位使用者，與家長和做功課的小朋友交談。有社區客廳使用者表示，夏主任“很親切、很和藹”，有小朋友表示，希望到北京天安門看雪，獲夏主任鼓勵，只要努力讀書，長大後一定可以到北京看到。



現年七歲的梁國棟小朋友表示，當時在閱讀角，翻閱一本地理書，名為《寫給兒童的世界地理》，其中一頁是關於中國地理，讀到有關東岳泰山的內容。梁小朋友憶述，夏主任問他是否懂得那些文字，但他並不懂，夏主任隨即閱讀部分內容，並解釋“泰山又叫岱山、岱宗”；梁小朋友又表示“很想去北京天安門，看看那裡的雪景”，獲夏主任鼓勵，“只要努力讀書，長大後一定會去到北京天安門。”



讚賞製鬆餅女孩 “未來好媳婦”



夏主任也參觀了飯廳、廚房等設施，其間六位家長和三位小女孩正在製作草莓鬆餅。家長彭女士表示，夏主任一來到就很有笑容，讚賞小朋友將是“未來好媳婦”。彭女士告訴夏主任，居住㓥房的環境狹窄，所以差不多每一天，也會使用社區客廳的廚房。



另一位社區客廳使用者羅女士笑言，“（夏主任）問我有否每天過來，我告訴他，每天也過來，就好像自己的家一樣。他很親切、很和藹。”



九龍樂善堂總幹事劉愛詩憶述，夏主任參觀共享飯廳時，職員示範使用電子智能飯機，過程中觀察入微，例如詢問提供的熱飯價錢，對比區內熱飯價格，又用手摸一摸飯碗，並說：“（飯）很熱”，讚揚飯機食物種類豐富、價錢優惠。