警方提示　防騙視伏APP更新

中評社北京2月26日電／據大公報報導，警方去年2月推出“防騙視伏APP”，至今共錄得超過23萬次下載量，“防騙視伏APP”在今日（26日）更新，並推出可疑來電顯示、可疑網站偵測及公眾舉報平台三大新功能，期望透過市民報料、向市民更直接作出詐騙警示，以及利用人工智能科技以更有效地遏止騙案。＼大公報記者 古倬勳



警方在去年錄得的整體科技罪案達34112宗，較前年增加近一半，涉及損失金額達54.9億元，較前年大幅增加71%，形容香港在去年每13分鐘便有1宗騙案發生。警方亦留意到人工智能逐漸被犯罪集團在世界各地利用進行科技罪案，除了減少犯罪集團投入的人手與時間成本，亦降低了他們被暴露的風險，包括透過深偽技術假冒音訊及視訊假冒他人、散布虛假資訊及製作網站或聊天機械人以進行詐騙、用於創建複雜且適應性強的惡意軟件，以及編寫虛假資訊和假新聞、以達至種種非法目的。



瀏覽可疑網站會彈出警示



為了在更短時間內讓市民收到最新的防騙資訊，“防騙視伏APP”今日更新，新增可疑來電顯示、可疑網站偵測及公眾舉報平台三大功能，當市民接聽到被“防騙視伏器”資料庫認定涉及詐騙舉報的來電，或者瀏覽到被其資料庫認定涉及詐騙舉報的網頁，“防騙視伏APP”將自動彈出“有伏”警示，提醒市民應避免接聽有關來電及盡快離開有關網站，避免與對方交易或提供敏感資料，降低市民的受騙風險。市民在使用自動偵測詐騙來電及網站前，應先在手機開啟權限以使用自動偵測功能。



市民亦可透過“防騙視伏APP”新增的公眾舉報平台，舉報懷疑涉及詐騙的網站及電話號碼，警方將會就市民的舉報資訊作分析，市民無需註冊賬號便可使用程式的自動偵測可疑來電及網站功能，不過透過程式舉報詐騙時則需使用手機號碼登記及一次性驗證碼作認證，從而確保舉報質素，避免惡意舉報的情況。網罪科總督察鄧國軒表示，警方期望透過公眾舉報平台功能，讓市民更方便及直接地舉報懷疑騙案，讓“視伏器”的資料庫更完善。

