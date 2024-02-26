網評：強信心　鼓實勁

中評社北京2月26日電／日月春輝漸，光華萬物新。新春伊始，神州大地一派繁忙景象，各行各業全力促發展、奮戰開門紅，繪就生機勃勃、熱氣騰騰的發展圖景。



經營主體活力，往往代表著經濟發展活力。向著春天進發，廣大企業緊扣高質量發展首要任務，以奮鬥作答。看動能，創新引擎持續加速，新能源汽車產銷量連續九年位居全球第一，科技企業勇攀新高峰；看活力，消費潛能不斷激發，春節檔電影票房創造同檔期新紀錄，服務業發展呈現新亮點；看底色，綠色低碳轉型加快推進，光伏行業實現全球領跑，傳統企業實現新升級。面對國際國內環境發生的深刻複雜變化，廣大企業攻堅克難、積極作為，在新的科學技術、新的生產方式、新的產業形態上奮力探索，增長的含金量越來越高，成色越來越足。



各類經營主體作為經濟活動的主要參與者、就業機會的主要提供者和技術進步的主要推動者，其活力的有效激發，發展內生動力的充分釋放，對於鞏固和增強經濟回升向好態勢，推動經濟高質量發展具有十分重要的意義。“國有企業要做落實新發展理念的排頭兵、做創新驅動發展的排頭兵、做實施國家重大戰略的排頭兵”“鼓勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大，提振市場預期和信心”“希望專精特新中小企業聚焦主業，精耕細作，在提升產業鏈供應鏈穩定性、推動經濟社會發展中發揮更加重要的作用”“創新是企業的動力之源，質量是企業的立身之本，管理是企業的生存之基”……習近平總書記提出一系列重要論斷、作出一系列重大部署，為廣大企業在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的新征程上建功立業、蓬勃發展指明了努力方向，提供了根本遵循。今天，我國企業數量規模攀升，國之重器刷新紀錄，重大工程捷報頻傳，創新源泉充分湧流，新質生產力欣欣向榮，國際競爭力持續增強。事實證明，隨著我國企業實力更強、結構更優、舞台更大，中國經濟高質量發展微觀基礎更堅實、根基更深厚、底盤更牢固。



中央經濟工作會議強調，充分激發各類經營主體的內生動力和創新活力。企業發展的萬千氣象裡，有理念創新，也有實幹篤行；有政策導向，也有社會預期。即日起，本報推出“走企業，看高質量發展”系列報導，在一線傾聽創新的脈動、捕捉鮮活的故事、反映真實的情況，生動展現廣大企業在高質量發展之路上奮勇前進的實踐和精氣神。從廣大企業奮躍而上的生動故事中，人們將更加清晰地看到“中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變”，更加堅定以“拼”的精神、“闖”的勁頭、“實”的幹勁邁上新台階、創造新業績。



高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，是新時代的硬道理。習近平總書記深刻指出：“什麼時候沒有困難？一個一個過，年年過、年年好，中華民族5000多年來都是這樣。爬坡過坎，關鍵是提振信心。”信心賽過黃金，實幹創造未來。一路走來，中國經濟始終在戰勝挑戰中發展，在歷經考驗中壯大，中國企業也在風雨洗禮中成長，一批世界級創新型企業強壯了筋骨，一系列專精特新企業如雨後春笋般拔節生長。強信心、鼓實勁，與企業同奮鬥。面向未來，時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在。前進道路上，廣大企業必須牢牢把握新時代做好經濟工作的規律性認識，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，始終保持奮發有為的精神狀態，繼續真抓實幹、爬坡過坎、攻堅克難，以高質量發展的實際行動和成效，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



人勤春來早。中國經濟前景光明，中國企業前程遠大。更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平經濟思想，充分激發各類經營主體的內生動力和創新活力，就一定能為高質量發展凝聚強大發展動能，中國經濟大船將乘風破浪持續前行。



來源：人民日報 作者：人民日報評論員