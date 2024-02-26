網評：依法合規，不胡作非為

中評社北京2月26日電／金融業與貨幣打交道，天然面臨著較高的道德風險、操作風險，必須始終堅持依法經營、合規操作，不能胡作非為、突破底線



要不斷創新方式方法，推動法治宣傳教育常態化制度化，讓金融從業者真正秉承合規理念、強化合規意識、堅守合規經營底線







宣讀起訴狀、答辯、舉證、質證、辯論……江西撫州南豐縣，一場以金融借款合同糾紛案為素材的模擬法庭在當地一家銀行舉行。法院工作人員擔任審判員，銀行職工分別扮演原告、被告角色，高度還原庭審全過程，為現場觀摩的60多名金融機構代表上了一堂生動的法治課。各地生動的普法實踐，引導廣大金融從業者依法合規開展工作，為推進金融法治建設提供助力。



“法者，天下之准繩也。”金融業與貨幣打交道，天然面臨著較高的道德風險、操作風險，必須始終堅持依法經營、合規操作，不能胡作非為、突破底線。在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記強調“積極培育中國特色金融文化”，其中一個重要方面就是“依法合規，不胡作非為”。新時代以來，從強化反壟斷、防止資本無序擴張、依法將各類金融活動全部納入監管，到建立金融領域定期修法協調機制、推進金融領域修法工作進程，從夯實債券市場法律基礎、持續加大對違法違規行為打擊力度，到嚴厲打擊非法集資、加強金融監管執法等，我國金融法治建設扎實推進。充分發揮法治的引領規範保障作用，不斷增強金融從業者法治意識、合規意識，才能為我國金融高質量發展提供有力支撐。



中華優秀傳統法律文化蘊含豐富法治思想和深邃政治智慧。“不別親疏，不殊貴賤，一斷於法”“雖有巧目利手，不如拙規矩之正方圓也”“奉法者強則國強，奉法者弱則國弱”，無不體現著對法律、規則的重視。金融領域是強監管、重規則的領域，金融運營特別講究依法合規。回顧歷史，我國古代票號能穩健經營，就離不開嚴格的內部管理制度：票號的掌櫃和店員之間相互監督，東家和股東也會定期督查，以防出現內部紕漏。今天，實現金融高質量發展，更需要金融機構和從業人員嚴格遵紀守法，遵守金融監管要求，自覺在監管許可的範圍內依法經營，不能靠鑽法規和制度空子、規避監管來逐利，而要讓尊崇法律、敬畏規則、依法合規經營成為思想自覺、行動自覺。

