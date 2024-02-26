網評：落實立德樹人根本任務

中評社北京2月26日電／習近平總書記指出：“培養什麼人、怎樣培養人、為誰培養人是教育的根本問題，也是建設教育強國的核心課題。”“全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。”



在加快建設教育強國的征途上，廣大教育工作者用心耕耘，億萬學子茁壯成長。



前不久，全國政協委員、北京師範大學國家高端智庫教育國情調查中心主任張志勇，組織大學生利用寒假返鄉時間開展教育調查，走近身邊的人民教師，感受教師群體的精神風貌和質朴情懷。



張志勇委員建議：“高校要進一步加強師範生的理想信念教育，引導師範生牢記習近平總書記殷殷囑托，努力成為黨和人民滿意的‘四有’好老師，為培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人貢獻力量。”



江蘇淮安市新安小學校園裡，同學們常常在新安旅行團歷史紀念館擔任講解員，講述紅色故事。新安小學是“新安旅行團”的母校。當年，戰火硝煙中，“新安旅行團”不怕艱苦，足跡遍及大半個中國，以文藝為武器，喚起民眾抗日救亡，宣傳黨的主張。



2023年全國兩會期間，全國人大代表、新安小學校長張大冬向習近平總書記介紹了學校傳承紅色基因，引領孩子們從小聽黨話、跟黨走的情況。



2023年8月，學校排演的兒童劇《新安旅行團》在北京參加了展演。“我們要用好紅色資源，加強中華優秀傳統文化教育，真正把青少年培養成為擁有‘四個自信’的孩子。”張大冬代表說。



青少年階段是人生的“拔節孕穗期”，最需要精心引導和栽培。習近平總書記指出：“做好高校思想政治工作，要因事而化、因時而進、因勢而新。”

