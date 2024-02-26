網評：迎著春風，實幹前行

中評社北京2月26日電／“願得長如此，年年物候新。”春節假期一過，許多地方和單位以時不我待的精氣神迅速開展工作，以積極作為的新舉措開拓事業新局面。各類社交平台上，“開工大吉”成為熱門話題，大家都在凝心聚力鼓幹勁、全力以赴新征程。大有可為、大可作為的新一年，令人充滿期待。



春回天地間，奮鬥正當時。春光漸好，信心愈堅：新質生產力勢頭好，高質量發展動能足，新發展格局活力湧，分布在全國各地的重大建設項目工地現場一片熱氣騰騰。春風浩蕩，新意滿目：從推進經濟社會發展全面綠色轉型到加快形成支持全面創新的基礎制度，從建立高標準市場體系到擴大高水平對外開放，全面深化改革精準發力、協同發力、持續發力，為中國式現代化持續提供動力。億萬人民正在用自強不息的奮鬥和日新月異的創造，描繪著錦綉中國未來的模樣。



歲月不居，時節如流。衹有走在正確的道路上，才能做時間的朋友，在漫長的歲月中書寫歷史、創造詩篇。從“一萬年太久，只爭朝夕”的勁頭，到“時間就是金錢，效率就是生命”的觀念，再到“同時間賽跑、同歷史並進”的狀態，黨和人民以只爭朝夕的奮進姿態，在人類的偉大時間歷史中創造了中華民族的偉大歷史時間。如今，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，我們正走在追求美好幸福生活的光明之路上。時間中藏著怎樣的美好、醞釀怎樣的奇跡，每一個奮鬥者都將是親歷者、見證者。



一往無前，永不停歇，奮鬥以夢想為帆。習近平總書記深刻指出：“以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代新征程黨和國家的中心任務，是新時代最大的政治。”胸懷“國之大者”、矢志團結奮鬥，關鍵就要緊緊圍繞這個最大的政治，凝聚起全面建設社會主義現代化國家的磅礴偉力，用汗水澆灌收穫，以實幹篤定前行。

