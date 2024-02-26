網評：以優質科普內容促生態素養提升

中評社北京2月26日電／提升生態文明素養，不能一蹴而就，還得久久為功。生態科普應該面向更廣泛的群體，通過更生動靈活的形式來開展



小到一蟲一草，大到山川海洋，都有獨特的奧秘；生態的修復與治理，碳排放的測算與控制，也都包含專業的原理。生態保護的背後，需要豐富而系統的理論知識支撐。做好生態科普，是提升全民生態文明素養的重要途徑。



近年來，公眾生態保護意識持續提升，對生態科普的需求也日益增長，引導公眾擁抱自然、熱愛環境、重視健康，幫助公眾真正獲得、理解和思考與生態環境相關的知識，就顯得尤為重要。做好生態科普，可以幫助公眾更清晰地瞭解生態環境的基本知識，讓公眾更好參與生態保護。



生態文明素養其實是人類生存和持續發展的重要能力，但要提升生態文明素養，不能一蹴而就，還得久久為功。生態科普應該面向更廣泛的群體，通過更生動靈活的形式來開展。



近年來，一些傳統媒體利用內容生產優勢推出了不少生態科普精品。報紙雜誌、廣播電視上湧現了豐富的生態科普內容，受到廣泛歡迎。



青少年是生態科普面向的重點人群，也是構建美好生態的未來力量。對於青少年而言，圖書是重要的生態科普內容載體之一，是啟發青少年產生興趣和探索思考的重要工具。近期，隨著新學期到來，挑選新的課外讀物也列入中小學生及其家長的日程。然而，不少學生和家長反映，目前市面上的自然科普類圖書存在質量參差不齊、種類覆蓋不夠全面等問題，而且，對於自然科普類內容的判斷與選擇也存在較高門檻，呼籲更多的出版機構、科普作者投入其中，開發更多優質的生態科普讀物，並通過建立專業的評價、篩選和推廣機制，幫助中小學生選擇更合適的生態科普讀物。



同時，新媒體平台也是傳播生態知識、倡導生態理念的關鍵途徑。就像部分面向青少年群體的科普類雜誌，受眾並不局限於青少年，群眾喜聞樂見的生態科普知識也不僅僅通過紙質出版物傳遞。比如，一些科普雜誌的社交媒體賬號活躍，不少網友會提供形形色色的動植物圖片和視頻讓賬號管理者辨認，相關內容的點擊量和轉發率都很高；短視頻平台有不少自然博物類博主講解各類自然現象和科學常識，不少科學家也通過新媒體平台向公眾傳播生態知識，潛移默化地提高公眾的生態文明素養。這些內容受到歡迎說明公眾對於自然生態知識充滿興趣，也證明新媒體平台已經成為生態科普的重要渠道。



春意漸濃，草長鶯飛，又將迎來踏青好時節，生態科普也正當其時。



來源：人民日報 作者：張暘