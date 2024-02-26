王婉諭當選時力黨主席　將啟動二次創黨

王婉諭當選時力黨主席。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月26日電（記者 俞敦平）面臨泡沫化危機的時代力量今日選出新任黨主席王婉諭。她對於未來發展提出三個工作目標，包括啟動二次創黨的機制，也會找過去曾退黨、加入的人瞭解時力分分合合的問題。



此次2024年大選，時代力量沒有突破5%不分區“立委”門檻，也沒有拿到超過3.5%政黨補助款門檻，面臨滅黨危機。



時代力量第四屆決策委員會首次會議26日上午在台大校友會館舉行，這是時代力量在失去黨團辦公室後，租用的臨時會場。會議採取閉門的形式。會議最重要的議程之一，就是選出新一任的黨主席。經過決策委員們的投票，由現任時代力量代理黨主席、前“立委”王婉諭當選。王婉諭也在會後向媒體發言，並接受聯訪。



王婉諭表示，她非常感謝決策委員們的支持和信任，讓她在這個關鍵的時刻，擔任時代力量的黨主席。她認為，這是一個非常重大的責任，但也是一個非常重要的機會。她相信，台灣非常需要時代力量，因為時代力量代表了許多重要的聲音，如果沒有時代力量，這些聲音就無法聽到。她說，這是她從加入時代力量至今，一直堅持的信念。她也強調，時代力量能否浴火重生，遠比她個人的政治前途，對她來說更為重要。她也承諾，她會盡一切的努力，來重振時代力量。



王婉諭指出，時代力量的目標是要重新贏回人民的信任。她承認，時代力量在過去的幾年經歷了許多的紛爭和困難，導致在2024年的“立委”選舉中，慘遭失敗，失去了政黨補助款和“立委”席次。這讓很多人認為，時代力量已經沒有希望，無法逆轉局勢。但她認為，這也是一個重新來過的契機。她說，時代力量必須要啟動二次創黨的機制，進行全面的重建工程。她預計，在未來的三到六個月，時代力量會做三件事情，來決定時代力量的未來。



第一，時代力量會運用科學的方法，來做分析和檢討。



王婉諭說，時代力量要徹底地去檢視，過去四年甚至是八年以來，時代力量到底為什麼失敗。她說，時代力量要針對過去的財務、組織和重大決策，做好分析和訪問，找出失敗的原因，並提出改善的方案。她說，時代力量不應該再重蹈覆轍，而是要吸取教訓，避免犯同樣的錯誤。

