“台獨黨綱”是歷史文件？朱立倫：賴應公開講

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）民進黨中國事務部主任吳峻鋕25日在一場兩岸及海外華人學者共同與會線上講座表示，“台獨黨綱”“已是歷史文件”，不必再另宣布“台獨”。中國國民黨主席朱立倫今天對此表示，從過去到現在，民進黨都是說一套做一套，最好賴清德出來公開講，民進黨反對“台獨”、廢除“台獨”，未來也不會支持“台獨”，同時也不會實質推動“台獨”。



今天率團啟程赴陸訪問的國民黨副主席夏立言則說，民進黨有其立場，至於對岸能否接受，這又是另外一回事，他認為，這可能是民進黨部分人對於“台獨黨綱”的看法，或許內部也有不同的解釋。



據媒體報導，民進黨幹部與大陸學者25日進行一場視訊交流，吳峻鋕以“民進黨中國事務部主任”身分發表“民進黨的訴求”主題報告，點評人為廈門大學台灣研究中心研究員朱磊。



朱立倫今天在新北市議會受訪時對此表示，民進黨跟中國共產黨的接觸，從我們角度看，對於兩岸，我們都是歡迎，但民進黨過去都是說一套做一套，最好賴清德出來公開宣示廢除“台獨”。



朱立倫批評，民進黨在這幾年，為了政治的目的，不斷用去中、反中、抗中化，來達到政治紅利，造成台灣內部紛擾，也造成兩岸關係的危機，民進黨若要好好反省檢討，就應該把事情講給所有民眾聽，不用在民共對談或民共交流的時候才講這麼一套，民進黨必須現出自己的真面目讓民眾看得清楚。