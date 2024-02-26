黃國昌：民眾黨2026重要縣市應自推人選

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）針對2026地方選舉，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌26日表示，2026年民眾黨在六都、嘉義、新竹等重要縣市都應該自推人選，黨有需要我們下去戰，義不容辭。至於哪一個選區，現在言之過早。



黃國昌上午接受《POP撞新聞》廣播節目專訪，當節目進入廣告時，主持人黃暐瀚詢問，現在服務處設在板橋，是不是要選新北市長？新北市是不是選項？黃國昌回應，確實是選項、絕對是選項，但沒有百分之百。黃暐瀚追問，有沒有考慮過選台北市長？黃國昌說，沒有，因為台北市一定是黃珊珊優先，就是投給黃珊珊。



台灣民眾黨“立法院”黨團26日召開“司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城出席。



黃國昌會後受訪表示，民眾黨每一個不分區“立委”都有自己的責任區，把“國會”的工作做好、把我們的責任區做好基層組織，是我們責無旁貸的責任。既然我們建議2026年民眾黨在6都、在一些重要的縣市，包括了嘉義、新竹，都應該自推人選，作為民眾黨的一份子提出如此建議，黨有需要我們那個時候下去戰，當然義不容辭。



黃國昌說，至於是哪一個選區？現在都還言之過早，先把我們的責任去顧好就好了。而廣播節目主持人後來進一步追問，新北市是不是他的選項之一？在剛剛那個邏輯下面答案當然是一當然是選項之一。



媒體問及，民進黨“立委”吳思瑤批評民眾黨主席柯文哲每周二、五赴民眾黨團晨會是“寄生“國會”，黃珊珊認為，重點是民眾黨團要把工作做好，而黨團經費不足，民眾黨來互相支援，是比其他政黨都要更重要的事，沒有什麼誰寄生誰的問題，不需要再去把它操作成說誰寄生誰。

