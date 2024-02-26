徐巧芯指管碧玲要綠口徑一致？綠委：沒有錯

民進黨不分區“立委”沈伯洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）大陸漁船越界翻覆釀2死事件，海巡執法過程無錄影蒐證，引發爭議，海委會主委管碧玲25日貼出Line對話截圖，痛斥“認知作戰的整體戰術，都完整了”。民進黨內稱為認知作戰專家、不分區“立委”沈伯洋今天特別出席黨團記者會指出，這個截圖是低階的認知作戰，刻意要讓我們無法正式這件事情原本的前提，前提是三無船舶。而台灣政治人物還去應和，且應和方式是撥接方式。



中國國民黨“立委”徐巧芯也反問管碧玲，這2月23日時的Line對話截圖，是造假嗎？管碧玲有沒有到處在有綠營政治人物的群組內下指導棋，請他們口徑一致幫忙擦屁股？



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，有關於徐巧芯傳出的截圖，是從第九屆黨團成員群組，當時管碧玲是“立委”。吳思瑤的說法有間接證實徐巧芯的截圖。



吳思瑤說，關於徐巧芯出示的群組是第九屆黨團成員群組，管碧玲當時是“立委”，對於有離島“立委”關心相關事件，管碧玲現在身為政務官，提出說法何錯之有。政務官對於“立委”疑慮，提出說明提出國家執法有錯嗎？徐巧芯根據這個大做文章，但管碧玲何錯之有。



吳思瑤也說，國民黨“立委”陳玉珍等過去就提案要求離島要強行執法，現在選完就變成中國人大代表嗎？現在中國要模糊台灣管轄權，台灣內部勢力不要唱和，徐巧芯還配合認知作戰，這是劇本的一部分。

