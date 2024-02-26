重整時代力量　王婉諭不排除請教黃國昌

時代力量黨主席王婉諭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月26日電（記者 俞敦平）26日上午時代力量第四屆決策委員會後，新當選的黨主席、前“立委”王婉諭於媒體聯訪時回應了時代力量面對的困境與未來的方向和策略。她坦承時代力量目前財務狀況有困難，並且需要做出改變才能贏回選民的信任。由於她指出將會對時代力量的相關人士進行焦點訪談來梳理出該前進的方向，因此有媒體提問是否願意請教曾經被她痛罵過的前時代力量“立委”、民眾黨總召黃國昌，王婉諭表示，不排除與黃國昌接觸，但也表示，這要看他是否有意願。



在2024年的大選中，時代力量遭遇重挫，不僅失去所有的“立法委員”席次，也失去了政黨補助款的資格。面對這樣的困境，時代力量如何重新站起來，重拾民眾的信任，成為了外界關注的焦點。



王婉諭致詞時所提出的二次創黨，記者提問是否能更詳細說明。王婉諭表示，時代力量將從黨務、財務、組織、人才等各個層面，進行全面的檢討與改革。她說，時代力量過去的黨務運作，缺乏系統性與科學性，沒有對黨員、支持者、捐款者等進行有效的分析與溝通，也沒有對重大決策的影響做出評估與調整。因此，時代力量將利用數據、民調、訪談等方式，來瞭解過去與現在支持或不支持時代力量的人的動機、期待、認同等，並根據這些資訊，來制定更符合時代力量理念與價值的政策與行動。

