228事件77周年　官方標示42處不義遺址

陳建仁等人與228事件受難家屬觀看政院的不義遺址標記點導覽。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月26日電（記者 張穎齊）今年是228事件77周年，民進黨政府將進行全台42處不義遺址進行標示。“行政院”建物前身是台灣省行政長官公署，當時公署衛兵曾掃射抗議群眾、造成死傷，“政院”已被公告為不義遺址，今天舉行標示揭牌儀式。目前全台共有42處。而在“政院”的這一處，院內外共設置3個標記點，院長陳建仁致詞表示，未來也將推動“不義遺址保存條例”立法。



依據“促轉會”2022年審定公告，目前不義遺址一共42處，包括228事件25處、白色恐怖17處，將安排在這些不義遺址之上，都能夠有設置標示的活動，經指認，台灣還有64處潛在不義遺址。



“行政院”的不義遺址標記點共有3處，院內2處（面對大門口左手邊人行道牆面1個、地上1個）、院外（“政院”右側鐵欄杆1處），不義遺址標記點的主視覺以石頭為象徵，石頭間的裂縫以“人”設計意涵，彰顯前輩被當年被石頭壓住，卻仍能負重乘載的意義，地面上的標記點設有QR CODE可掃描瞭解當時公署曾發生的死傷事件始末。



不義遺址標示揭牌典禮今早在“行政院”中央大樓前廣場舉行。出席者包括“行政院長”陳建仁、“行政院副院長”鄭文燦、“監察院長”兼人權委員會主委陳菊、副主委蔡崇義、台灣二二八關懷總會理事長王文宏、民進黨“立委”張雅琳、“政務委員”羅秉成、“文化部長”史哲、“法務部長”蔡清祥、“衛生福利部”長薛瑞元等。



陳建仁致詞表示，此處曾發生過威權統治，導致許多寶貴的性命喪生，台灣歷經3次政黨輪替，蔡英文政府會繼續推動民主和平永續、促進轉型正義、處理不當黨產、公布政治檔案、促轉納入教育等，南非曾將“憲法”法院蓋在羅本島監獄，該監獄關過南非革命家曼德拉、印度聖雄甘地等民主鬥士，台灣的不義遺址也效法。

