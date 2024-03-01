中國評論月刊年度會議：文果載心 余心有寄

參加《中國評論》月刊2024年度工作會議的管理層人士合影 中評社香港3月1日電（記者 載豐）《中國評論》月刊2024年度工作會議於29日在香港舉行，來自北京、廣州、香港等地的負責人參加了會議。郭偉峰社長表示，在新的一年，《中國評論》月刊務必進一步提升學術質量、學術價值和學術影響力。



在工作會議上，由郭偉峰社長宣佈了《中國評論》月刊新一屆領導班子及專職工作人員名單，包括：總編輯羅祥喜，副總編輯王平、肖瑞，出版總監韋民，發行總監葛汝興，主編郭至君、林艷、束沐，編輯梁小玲、張迎春等。



郭偉峰指出，《中國評論》月刊於1998年1月在香港問世，是汪道涵會長親自命名並領導下創辦的，汪道涵會長當時明確要求《中國評論》月刊須在一個中國的原則下，為兩岸知識分子平等協商、共議統一構建理論平台，對於這一要求，《中國評論》月刊堅持至今已有26年之久，從未動搖。“溝通兩岸，融匯中華”成為了《中國評論》月刊踐行的理念。展望兩岸關係未來的發展變化，我們可知，這一要求不僅沒有過時，而且更加重要、更加需要。26年前兩岸之間還不存在共議統一的氛圍，26年後的今天則必須進入共議統一的時代。歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創！這正是《中國評論》月刊過去、現在和未來的作用與價值的寫照。

