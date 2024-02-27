中評關注：藍白黨團策略互動　各取所需

藍白在“立法院”上頻繁友善互動，黃國昌與傅崐萁握手打招呼。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）“立法院”各委員會訂29日舉行召委選舉，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁25日宣布禮讓民眾黨1席，台灣民眾黨團總召黃國昌也感謝傅崐萁的善意，藍白在野黨合作氛圍越來越濃郁。但說白了，藍白其實是互相利用的策略互動，畢竟年輕族群認同藍比例偏低，若藍不給白舞台，當民眾黨主席柯文哲、民眾黨泡沫化，國民黨只會陷入更不利的藍綠對決局面。



2024大選雖未促成藍白合作，導致民進黨賴清德以558萬票、得票率40.05%勝選，但也因“立法院”三黨不過半，再度進入綠營“朝小野大”的政治新局面。觀察藍白從去年10月之間的互動，從藍白合破局前彼此猜疑、破局後針鋒相對，再到選後互動，可以說是藍白彼此磨合“如何合作”的過程，畢竟藍白兩黨都在憂心被對方吃豆腐，甚至屬於小黨的民眾黨更懼成為當年的親民黨。



其實，國民黨逐漸塑造“第一大在野黨”的形象，數度向民眾黨釋出善意，逐漸累積在野合作的友好氛圍，而民進黨至今仍不間斷地批評民眾黨、抨擊黃國昌，堅壁清野的做法，反而將白更推向藍，再加上蔡政府執政8年的包袱，諸多政治承諾都未兌現、跳票，使得年輕族群將更黏著在白營。



盤點藍白選後互動，包括：一、“立法院長”選舉前，民眾黨團開出“國會”改革題目，還未成為“立法院”黨的藍委韓國瑜主動表態將拜會民眾黨團，甚至選舉結果確立後，韓也親自跑民眾黨團要致謝，可惜白委都外出。二、民眾黨團日前提案加開院會，讓“行政院長”陳建仁進行食安專案報告，藍委吳宗憲原提案要與白火車對撞，但傅崐萁主動表態撤案，並與黃國昌在議場外大方握手打招呼給媒體看，釋出十足善意。三、過沒幾天，民眾黨主席柯文哲與藍白“立法院”黨團三長夜宴，喝酒喝到微醺臉紅、氣氛非常熱絡。



再加上，傅崐萁25日主動宣布禮讓民眾黨1席召委，這已是選後藍白頻繁互動釋善意的第4次了，屢次都是媒體關注的焦點，彼此都獲得一定的網路聲量與流量。

