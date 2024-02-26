多地金融委亮相　金融監管新格局加快形成

中評社北京2月26日電／在中央層面的金融監管機構改革基本落定之後，地方金融監管體制改革正在加速落地。



2024年開年以來，地方金融委、地方金融工委緊鑼密鼓組建，地方金融管理局也紛紛掛牌成立。隨著自上而下的金融監管機構改革漸次落地，央地協同金融監管新格局正在加快形成。



多地金融委密集組建



在2023年11月中央金融委員會首次對外公開發聲後，近段時間以來，地方金融委、地方金融工委陸續成立。



據統計，目前已有20多個省份成立了地方金融委、地方金融工委。與此同時，多地地方金融管理局紛紛亮相，與地方金融委辦公室、地方金融工委合署辦公，人員配置與職能設置也逐步明確。



新華社報導，記者觀察到，多地原來的地方金融監督管理局官網已完成更名，其中，大多數是地方金融委辦公室、地方金融工委、地方金融管理局三塊牌子並列。



另據記者瞭解，五個計劃單列市也在陸續成立對應級別的金融委。



“這是落實黨和國家機構改革方案、深化地方金融監管體制改革的重要舉措。”復旦大學金融研究院研究員董希淼表示，組建地方金融委和金融工委，將在地方層面加強黨對金融工作的領導，中央和地方金融監管將聯繫更加緊密、體制更完善，有利於加強央地協同，提高地方金融監管效能。

