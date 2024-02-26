台中央大學布局全球　首創永續綠能科技學院

中央大學成立永續與綠能科技研究學院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月26日電（記者 盧誠輝）全球2050年淨零碳排新趨勢，台灣中央大學成立“永續與綠能科技研究學院”，預計每年將培養上百位綠領菁英人才，成為全台第一個授予永續碩博士學位的學院。為因應未來大量“綠領”人才，該校也進行全台首次“ESG（環境、社會、公司治理）人資大調查”，發現有高達96.5%的企業，對綠領人才有需求。



中央大學1915年創建於南京，大陸時期為東南的學術重鎮，素有“北北大、南中大”之稱，1962年在台復校。學校最初設在苗栗，1968年搬遷到桃園中壢，並發展成為一個綜合性大學，現有學生約1萬2千人。



中央大學今日舉辦永續與綠能科技研究學院ESG人資大調查記者會，包括中央大學校長周景揚與副校長綦振瀛、顏上堯、許秉瑜等學校一級主管都與會出席。



周景揚表示，學校除整合校內4大學院，也另外與8家傑出企業合作參與創院，包括環興科技、台塑企業、奧圖麥森、景碩科技、宏致電子、利德集團、昇貿科技以及臻鼎科技等企業，讓科研發展與產業實務能無縫接軌，協助企業達到永續經營，並與台北政經學院合作培育零碳時代永續管理人才。



中央大學人資所長王群孝指出，因應國際法規與淨零排放目標，學校自2022年開始攜手優樂地永續服務公司，舉辦全台首次“ESG人資大調查”，去年更擴大規模，邀請中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心參與，全面涵蓋國際社會推動的永續議題，以及“國內”企業DEI（多元、公平、共融）現況。



王群孝說，此次調查共回收288份有效問卷，其中60%來自大型企業，企業人資對ESG 議題有96.5%的高度認知與需求，若企業要發展ESG策略，必須構建“企業DNA”，從內部文化共識到績效評估，中央大學也期許成為亞洲地區最頂尖的人資所，提升人資在組織的價值與效益。

