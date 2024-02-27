2月26日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月27日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧2月26日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



《人民日報》記者：中方發布了塞拉利昂總統將訪華的消息，能否介紹此訪安排和中方期待？中方如何看待當前中塞關係？



毛寧：中國同塞拉利昂傳統友好。建交半個多世紀以來，雙方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在經濟社會發展領域開展高效合作，在國際事務中保持密切協調。特別是兩國人民攜手抗擊埃博拉疫情和新冠疫情，結下深厚情誼。



此次訪問期間，習近平主席將為比奧總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談。李強總理、趙樂際委員長將分別會見比奧總統。相信此訪將為中塞關係全面深入發展注入新動力，推動兩國友好合作取得更多成果。



中新社記者：據報導，白俄羅斯於2月25日舉行了新一屆國民會議代表院選舉。中方對此有何評論？



毛寧：中方注意到，白俄羅斯順利舉行了新一屆國民會議代表院選舉。作為全天候全面戰略夥伴，中方尊重白俄羅斯人民的選擇。我們願同白方一道，進一步擴大雙方各領域合作，推動兩國關係不斷向前發展。



法新社記者：據台灣官員稱，圖瓦盧新任總理表示，圖瓦盧與台灣的關係是“牢固和永久的”。我對此有兩個問題，外交部對圖瓦盧此次選舉的結果有何評論？外交部怎麼看待圖瓦盧與台灣的關係？



毛寧：堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。世界上已有183個國家在一個中國原則基礎上與中國建立了外交關係。極少數仍與台灣地區保持所謂“邦交”的國家，應當選擇站在歷史正確一邊，作出真正符合自身根本和長遠利益的正確決斷。



總台央視記者：據《華盛頓郵報》報導，在近期舉行的二十國集團外長會上，美國因反對加沙地帶立即停火而遭到巴西、澳大利亞、南非等各方的批評，顯示出美方在該問題上日益陷入孤立。請問發言人對此有何評論？

