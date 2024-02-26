商務部部長王文濤會見世貿組織總幹事伊維拉

中評社北京2月26日電／據商務部新聞辦公室：2月25日，商務部部長王文濤在阿聯酋阿布扎比出席世貿組織第13屆部長級會議期間，會見世貿組織總幹事伊維拉。商務部副部長李飛、中國常駐世貿組織代表團大使李成鋼參加會見。



王文濤表示，中國政府高度重視世貿組織工作。去年9月，習近平主席在中共中央政治局第八次集體學習時發表重要講話，強調世貿組織是多邊主義的重要支柱，是全球經濟治理的重要舞台。中國代表團將落實好習近平主席重要講話精神，全面深入參與世貿組織改革，推動世貿組織在全球經濟治理中更好發揮作用。



王文濤強調，中方願與各方共同努力，推動世貿組織第13屆部長級會議取得更多務實成果。在具體議題上，中方支持恢復爭端解決機制正常運轉，制定農業談判工作計劃，回應最不發達國家和糧食淨進口發展中國家在糧食安全方面的訴求，推動達成漁業補貼第二階段協議。中方支持將投資便利化協定納入世貿組織法律框架，維持電子傳輸暫免關稅，盡快結束電子商務談判，推動多邊貿易規則與時俱進。



伊維拉表示，習近平主席親自主持中國領導層集體學習，讓其充分感受到中國對多邊貿易體制的重視和世貿組織工作的支持。中國一直建設性參與世貿組織工作，在捍衛自身正當權益的同時，能夠站在全體成員的立場上思考處理問題，推動投資便利化等世貿組織多項談判工作取得積極成果。伊維拉期待中國在爭端解決機制改革、農業、漁業補貼第二階段等議題談判上繼續發揮引領作用，為第13屆部長級會議取得成功作出更多貢獻。