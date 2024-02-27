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中國在黃岩島安裝屏障？外交部：必要措施
http://www.CRNTT.com   2024-02-27 00:49:37


外交部發言人毛寧（中評社　海涵攝）
　　中評社北京2月26日電（記者　海涵）外交部發言人毛寧2月26日在例行記者會上就“有報導稱中國在黃岩島安裝屏障一事”答記者問。毛寧表示，黃岩島是中國固有領土。近來，菲律賓方面在黃岩島海域採取一系列侵犯中國主權的行為，中方不得不採取必要措施，堅定維護自身領土主權和海洋權益。 


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