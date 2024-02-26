雷倩曝陸船案用1法條　讓陸方共同調查真相

婦聯會主委雷倩。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／大陸漁船翻覆事件持續延燒，台“海巡署”處理方式備受外界質疑。對此，婦聯會主委雷倩25日在政論節目呼籲，若民進黨想亡羊補牢，讓兩岸能夠平和地往前走，其實可參照《兩岸共同打擊犯罪條例》的條文進行處置。



根據《中時新聞網》報導，雷倩25日在政論節目《前進戰略高地》表示，金門與廈門的現狀，首先是兩邊有小三通，兩邊的船隻是直接越過人為劃定界線，到對方的港口；再來，廈門高崎機場開放部分空域給金門的尚義機場，讓客機在每年3到6月霧鎖金門期間降落時，可使用儀器導航；第三，金門的水由大陸供應。她質疑，在金門水域執行強力執法，難道不是改變現狀？



雷倩說，只要沒釐清真相，兩岸就無法獲得共識，更不可能降低事件層級，把它當成民事事件，她喊話民進黨，若願意亡羊補牢、認知金廈生活圈的現狀，其實有個很簡單的做法，那就是按照《兩岸共同打擊犯罪條例》中“一方認為涉嫌犯罪，另一方認為未涉嫌犯罪但有重大社會危害，得經雙方同意個案協助”的條文內容，歡迎陸方來共同調查真相。



雷倩表示，若民進黨希望能在發掘事實真相的情況下，讓兩岸能夠平和地往前走，前述方法是條可以走的道路。