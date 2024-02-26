美發布中國履行加入WTO承諾報告　中方反駁

中評社北京2月26日電／據商務部網站：商務部世貿司負責人就美國貿易代表辦公室發布《2023年中國履行加入世貿組織承諾報告》事答記者問。



問：近日，美國貿易代表辦公室發布《2023年中國履行加入世貿組織承諾報告》，否定中國履行加入世貿組織承諾方面的成績，指責中國經貿體制和政策對全球貿易帶來巨大挑戰。請問商務部對此有何評論？



答：中方注意到這份報告的不實指責。美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展作出的重要貢獻，以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施為“經濟脅迫”，顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上“主動脫鈎”的帽子，誣稱中方造成“產能過剩”，充分反映了美方的單邊主義和霸凌行徑。中方對此堅決反對。



加入世貿組織以來，中國作為最大的發展中成員，始終堅定支持多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義，切實履行世貿組織承諾，立足國情不斷完善社會主義市場經濟體制和法律體系，擴大高水平制度型開放，全面深入參與世貿組織改革，積極幫助其他發展中成員，特別是最不發達國家融入多邊貿易體制。過去一年，中方成為首個完成《漁業補貼協定》批約的發展中大國，引領完成投資便利化協定文本談判，推動世貿組織實質性結束部分全球數字貿易規則談判，所發揮的積極建設性作用獲得各方高度讚賞，對世貿組織和全球經貿發展所做貢獻有目共睹。



近年來，美方以“美國優先”為出發點，違背世貿組織規則，實施單邊貿易霸凌，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重影響國際貿易秩序，損害世貿組織成員共同利益，中方及其他成員已多次表達關注。在世貿組織爭端解決機構已裁決美相關措施違反世貿規則的情況下，美方不僅拒絕執行世貿組織裁決，還使世貿組織上訴機構陷入“癱瘓”，對多邊貿易體製造成嚴重破壞。美方不反思糾正自身行為，反而以抹黑、“甩鍋”的方式掩飾開脫自身違規和破壞行徑，這是極不負責任的。我們再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，與包括中國在內的其他成員一道，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，切實為應對全球問題和挑戰發揮應有作用。