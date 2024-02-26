日本登月探測器和地面短暫恢復通信

中評社北京2月26日電／日本宇宙航空研究開發機構26日說，休眠近一個月的小型登月探測器SLIM于25日晚和地面短暫恢復通信。



新華社報導，SLIM項目團隊26日在社交媒體平台X上更新信息說，25日晚嘗試向SLIM發出指令並收到了回覆。SLIM成功在維持通信功能的情況下度過了月球表面的嚴酷夜晚。



團隊說，25日晚通信時正是月球的正午，通信設備的溫度非常高，如果繼續通信，設備溫度會繼續升高，所以在短時間通信後即讓探測器停止運行。目前仍在做準備工作，以便在探測器溫度充分下降後重新工作。



SLIM團隊1月31日向探測器上的通信設備發送了開啟電源的指令，但探測器沒有反應，由此確認其已進入休眠狀態。雖然團隊希望2月中下旬探測器的太陽能電池板接收到陽光時，它能再次工作，但由於SLIM設計時並沒有考慮月球表面夜晚嚴酷的環境，能否“喚醒”它還是個未知數。



SLIM探測器于東京時間1月20日零時20分（北京時間1月19日23時20分）在月表成功實現誤差100米以內的精準著陸。但探測器著陸時太陽能電池板未朝向太陽的方向，電池無法發電。為防止過度放電導致探測器永久損傷，項目團隊于東京時間20日2時57分（北京時間20日1時57分）通過地面指令關閉探測器電源。



由於太陽光照射月表的方向不斷變化，有可能照射到探測器的太陽能電池板，並使電池恢復發電。SLIM項目團隊1月29日說，探測器于28日晚與地面建立通信，已重新開始工作，工作人員認為當時電池已恢復發電。