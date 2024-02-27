柯文哲新竹農地停工2個月　今復工續挖

柯文哲新竹農地停工2個月後今復工開挖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月27日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲選前被爆新竹農地違規使用，歷經2個月停工後，今日終於復工開挖，民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋表示，過去因在等合法清運廢土的公文，加上又遇上春節連假，所以才會拖那麼久，今日復工後將在3月18日前完成改善，恢復農用。



柯文哲新竹隆恩段農地因違規使用當成停車場，在去年12月22日開挖，但開挖一周後隨即停工，因尚未申請到合法清運廢土的公文，大量廢土在無處可倒的情況下，只能暫時以防塵網覆蓋，且依停工就是2個月，直到上周終於申請到“內政部”核准的清運廢土流水編號後，今日重新開挖。



李國璋指出，已依法向新竹市政府2次申請展延，改善期限將在3月18日屆滿，工程人員將會全力開挖，在期限內完工並恢復農用，屆時將會在農地上栽種芭樂樹，預估整個清運與恢復農用的費用約1百到2百萬元。



對於柯文哲選前說已決定在選後賣掉該塊農地，李國璋說，目前已有多組買家有意願購地，等農地恢復農用後就會接洽適合的買家，扣除掉購地成本後的差價，將比照先前停車場租金所得，全數捐給新竹市政府社會處做公益使用。