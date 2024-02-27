黃清賢答中評：對台工作會釋放新目標新要求

南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社資料照） 中評社北京2月27日（記者 李子寧）日前，2024年對台工作會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧並講話。就此，南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢在接受中評社記者採訪時表示，此次對台工作會議內容豐富，釋放很多重要的信號，除了再次強調大陸方面掌握實現祖國完全統一的戰略主動權，也對未來大陸對台工作提出了新要求和新目標。



黃清賢說，此次對台工作會議中提到“進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動”，因應了兩岸形勢的新變化和新發展。上月台灣地區兩項選舉的結果就表明民進黨並不能代表台灣的主流民意，主要可以從兩個角度來看。



首先在外部環境上，民進黨沒有辦法穩定兩岸關係，甚至讓台海局勢越來越緊張，這不是台灣民眾所樂見的，同時民進黨“倚美謀獨”、“抗中保台”的政策也得不到絕大多數台灣民眾的支持，所以其並不能代表台灣的主流民意。



其次從內部環境看，民進黨執政這8年以來，雖然表面上看某些經濟數字還可以，但在實際發展過程中，除了所謂的高科技產業得到比較好的發展之外，其他傳統產業的情況都非常不理想，加上物價高漲，民生用品供應難以保證，這樣些內部問題的產生，其實還是源於外部環境特別是兩岸關係的緊張。

