金門紅會總幹事呂忠飛：漁船事件難以落幕

金門紅十字會總幹事呂忠飛（前排中）協助布置陸籍死亡漁民靈堂。（中評社 資料照） 中評社台中2月27日電（記者 方敬為）關於陸籍漁船於金門海域被撞翻覆事件，兩岸雙方前後歷經7次協商，仍無法達成共識，金門紅十字會總幹事呂忠飛25日首度代表金門紅會參與協商，他接受中評社訪問表示，當天只是旁聽，插不上話。兩岸各有堅持，無交集，事件在短時內難以落幕。



據了解，死者家屬要求領回扣押的事故陸籍船隻與死者遺體，但“海巡署”不同意，稱該案件已經報請金門地檢署指揮偵辦，此外，雙方始終在“究責”與“道歉”上無法取得共識，致使協商觸礁。陸方隨後於當天宣布加強邊界海域執法。



“海巡署長”周美伍在25日談判破局後即自金門返回台灣本島，26日未再召開協調，金門地檢署原訂下午解剖遺體也喊卡，一切行程安排順延。



25日的談判，台方由“海巡署副署長”許靜芝率隊代表，陸方則由晉江市紅十字會秘書長曹榮山與死者家屬組成，金門紅十字會總幹事呂忠飛在陸方邀請下首次與會，被外界解讀為陸方“較為信任的第三方”。



呂忠飛向中評社表示，他出席只是“旁聽、見證”的角色，基本上插不了話，事實上金門紅會從事件發生以來，除了協助聯絡對岸紅會外，之後都由“海巡署”、陸委會接手主導，金門紅會沒有任何角色扮演。

