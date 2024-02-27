何金章語中評：金門飽受民進黨政治掛帥之苦

金門金安航運有限公司董事長何金章。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月27日電（記者 方敬為）大陸漁船在金門海域翻覆釀2死，引起金廈水域情勢緊張，金門金安航運有限公司董事長何金章接受中評社訪問表示，金廈海域穩定與否直接影響船運、觀光遊艇、漁船作業，對相關產業造成負面影響，其實按照金廈之間情誼而言，事件應不至於延燒成政治角力，癥結仍在於台官方政治掛帥，兩岸沒有互信的後遺症，這也是金門發展的緊箍咒，很不公平。



何金章，金安航運負責人，公司專營金廈小三通客船航線，2007年加入小三通航線營運，迄今17載，經營航線為金門水頭碼頭至廈門五通碼頭，目前一個月平均往返金廈兩地48個班次。



2月14日在金門海域發生的事件引發兩岸關係緊張，對金門的觀光、漁業、安全帶來負面影響。大陸海警在事件發生後，於金廈水域展開常態性巡查。何金章說，兩岸海上執法單位如果陷入相互較勁的局面，漁民與觀光遊艇業者首當其衝，必然對觀光遊艇的營運與漁船作業造成困擾，不利金門經濟發展，尤其金門的經濟以觀光旅遊、漁業為主，相關衝擊不容小覷。



看待相關事件，何金章認為，其實按照金廈之間情誼而言，若一開始先由地方接觸協商，整起事件應不至於延燒成兩岸政治角力，畢竟金廈共同生活圈，雙邊關係緊密，有厚實的信任基礎，但這次因為兩岸官方的互信薄弱，自從民進黨執政之後，兩岸關係越趨緊張，一有風吹草動，就會爆發負面效應，也讓靠近大陸的金門、馬祖等外島受到牽連。



何金章指出，金門、馬祖離大陸較近，距離台灣本島較遠，長期以來演化出獨自的發展方式，也是兩岸友好共同發展的示範區，可是卻總受到政治掛帥而受害，對金、馬鄉親而言非常不公平！

