今年中國航天預計實施100次左右發射任務

中評社北京2月26日電／中國航天全年預計實施100次左右發射任務，有望創造新的紀錄，我國首個商業航天發射場將迎來首次發射任務，多個衞星星座將加速組網建設；中國航天科技集團有限公司計劃安排近70次宇航發射任務，發射290餘個航天器，實施一系列重大工程任務。



新華社報導，2月26日，航天科技集團在京發佈《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》並介紹2024年宇航任務整體情況，這是記者從會上瞭解到的信息。



據悉，2024年，航天科技集團計劃安排近70次宇航發射任務，發射290餘個航天器，實施一系列重大工程任務：完成長征六號丙運載火箭和長征十二號運載火箭首飛任務；空間站進入常態化運營模式，年內完成2次貨運飛船、2次載人飛船發射任務和2次返回任務；推進探月四期工程，發射鵲橋二號中繼星、嫦娥六號探測器，實現世界首次月球背面南極採樣返回；發射海洋鹽度探測衞星、電磁監測衞星02星、中法天文衞星、實踐十九號等多顆民用衞星，滿足各行業用戶應用需求；加速推進建設航天科技集團“新一代商業遙感衞星系統”。



2024年，航天科技集團研製任務持續保持高強度，將全面推進載人月球探測工程、深空探測工程，持續推動新一代近地載人飛船、嫦娥七號、天問二號、靜止軌道微波探測衞星等為代表的200多顆航天器研製工作，開展230餘發運載火箭組批投產，完成多項商業航天和整星出口合同履約工作。



據介紹，航天科技集團還將完成多次商業發射任務，並將公開對外發佈運載余量信息，向商業用戶提供發射和搭載機會，為各類客戶提供快速、穩定、可靠的“一站式”發射服務。面向國家重大戰略和經濟社會發展需要，實現北斗應用向系統集成和增值服務延伸，發揮集團公司天地一體化優勢和衞星通信、導航、遙感綜合應用優勢，不斷將衞星應用融入新興領域，支持重點區域經濟發展。



此外，藍皮書顯示，中國航天2023年實施67次發射任務，位列世界第二，研製發射221個航天器，發射次數及航天器數量刷新中國最高紀錄，其中長征系列運載火箭47次發射全部成功，累計發射突破500次，其他商業火箭發射20次。