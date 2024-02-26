長征十二號運載火箭計劃今年首飛

中評社北京2月26日電／我國長征系列運載火箭家族再添新成員，為未來重復使用火箭奠定基礎。新華社報導，記者26日從中國航天科技集團有限公司在京召開的發佈會上瞭解到，目前長征十二號運載火箭已完成各項研製工作，正在開展首飛箭的總裝總測，計劃2024年在海南文昌我國首個商業發射場，完成首飛箭的發射任務。



長征十二號運載火箭總體主任設計師曾文花介紹，長征十二號運載火箭是由航天科技集團八院抓總研製的我國首型3.8米直徑單芯級液體運載火箭，兩級構型，一級採用四台推力1250千牛的液氧/煤油發動機，二級採用兩台推力180千牛的液氧/煤油發動機。近地軌道運載能力不小于10噸、700公里太陽同步軌道運載能力不小于6噸。整流罩標配5.2米和4.2米直徑，可根據不同任務進行多尺寸適配。



“長征十二號運載火箭最大的特點是在長征系列家族裡面首創3.8米箭體直徑，這是根據我國新一代主力液氧/煤油發動機YF-100系列的改進研製情況，和我國鐵路運輸能力最大包絡邊界約束情況下，經過反覆論證研究，以及與鐵路部門做了大量運輸試驗，既能鐵路運輸至我國各發射場，又可以實現箭體直徑與發動機數量的最佳適配，實現能力拓展和一箭通用，並為未來重復使用火箭奠定基礎。”曾文花說。



航天科技集團八院專家表示，長征十二號運載火箭繼承現役長征系列火箭高效的單芯級串聯構型，簡單、可靠、任務通用性好，提高了太陽同步軌道入軌能力和低軌多星座組網能力，進一步完善和拓寬了我國新一代運載火箭的型譜，助力我國航天運輸體系的高質量發展，將單芯級液體火箭運載能力和大整流罩包絡提升了一個新台階。