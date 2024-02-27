台中央大學校長周景揚：少子化衝擊博士招生

中央大學校長周景揚。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月27日電（記者 盧誠輝）台灣少子化問題嚴重，除了嚴重影響私立大學的招生狀況外，對公立大學也產生一些衝擊，台灣中央大學校長周景揚接受中評社訪問表示，少子化對公立大學博士班招生的衝擊較大，因台灣學生想念博士班的意願大幅降低，學校為因應衝擊，很早就開始廣招博士班的國際學生，目前以東南亞學生為主，衹有少數是陸生。



中央大學1915年創建於南京，大陸時期為東南的學術重鎮，素有“北北大、南中大”之稱，1962年在台復校。學校最初設在苗栗，1968年搬遷到桃園中壢，並發展成為一個綜合性大學，現有學生約1萬2千人。



周景揚指出，過去還有開放陸生來台就學時，有些陸生會選擇到中央大學就讀碩博士班，但後來隨著暫停陸生來台就學，學校的陸生就越來越少，僅剩少數原本還在台就學的陸生，繼續留在台灣升讀碩博士班。



目前學校碩博士的國際生大約有4百多位，周景揚說，衹有少數幾位陸生，博士班則有3分之1都是國際學生，因為台灣少子化的關係，台灣學生想念博士班的意願很低落，所以學校很早就看到這項隱憂，因此積極去向外去擴展國際學生，目前學校的碩博士生都是以東南亞的越南和印尼學生為主，而這些國際學生也支撐住學校的各項研究發展。



周景揚，美國伊利諾大學香檳校區計算機科學博士，曾任“行政院國家科學委員會”副主任委員，“國家實驗研究院國家晶片系統設計中心”主任、台灣積體電路設計學會理事長等職務，2013年出任中央大學校長迄今。



學校大學部和碩博士班的比例是1:1，周景揚表示，目前學校共有1萬2千名學生，大學部學生約6千人，碩博士班學生也有約6千人，比例1:1，而學校目前共有9個學院，其中除了傳統文理工學院外，生醫理工學院與客家學院和其他學校相比是比較特別的學院，而永續與綠能科技研究學院與地球科學學院則是全台唯一衹有中央大學有成立的學院，也是學校目前的強項。



周景揚指出，因為全台各校博士班招收台灣學生的人數始終不如預期，所以包括“國科會”和“教育部”都不斷加碼博士班學生的獎學金，就是希望能有多一點台灣學生來念博士班，未來學校除了繼續招收國際學生外，也會加強台灣學生的招生，希望能培養更多各項研究發展的人才。