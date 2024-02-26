王毅出席聯合國人權理事會高級別會議

中評社北京2月26日電／2月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京以視頻方式出席聯合國人權理事會第55屆會議高級別會議，並發表題為《凝聚共識，團結合作，共同推動世界人權事業健康發展》的講話。



新華社報導，王毅表示，保護和促進人權是全人類共同事業。當前，國際形勢動蕩加劇，危機衝突此起彼伏，全球人權治理赤字更加嚴重。本輪巴以衝突已造成近3萬名平民喪生，近200萬人流離失所，令人痛惜。公正平等、切實有效地保護每個民族、每個人的人權，是國際社會的共同責任。



王毅指出，要堅持人民至上，把維護人民利益作為人權事業的出發點和落腳點，把人的生存權、發展權放到更加突出和緊迫的位置。反對打著人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展。要堅持開放包容，尊重世界文明多樣性，尊重各國自主選擇人權發展道路，不能將自己的價值觀和發展模式強加於人。要堅持合作共贏，倡導對話凝聚共識，交流增進互鑒，以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，妥善處理好人工智能與人權等新問題。



王毅強調，聯合國人權機構應當公正客觀開展工作，秉持非選擇性和非政治化原則，同等重視經濟社會文化權利、公民和政治權利等各類人權。多邊人權機構應當成為各方建設性交流與合作的平台，而不是搞集團政治、陣營對抗的戰場。



王毅說，中國共產黨和中國政府始終把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為矢志不渝的奮鬥目標，推動中國人權事業實現跨越式發展，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。我們歷史性解決了絕對貧困問題，14億多中國人民整體步入全面小康社會；我們不斷發展全過程人民民主，人民當家作主的權利得到更加充分的實現；我們建成世界上規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衞生體系，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強；我們堅持各民族各群體平等共享人權，鑄牢中華民族共同體意識，56個民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。作為負責任大國，中國積極參與全球人權治理，推動達成一系列重要國際人權公約、宣言。構建人類命運共同體理念反映了各國人民普遍願望，為國際人權保護注入了強勁的中國動力。



王毅表示，人權保障沒有最好，衹有更好。中國正在將現代化建設成果更多、更公平地惠及全體人民，不斷提升人權保障的水平。我們將始終把自身命運同世界各國人民命運聯繫在一起，積極弘揚全人類共同價值，與各方一道，攜手推動構建人類命運共同體，為世界人權事業健康發展作出新的貢獻。