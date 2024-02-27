快評：國民黨謀降溫　民進黨火上添油

中評社快評／國民黨副主席夏立言昨天率團到大陸訪問。夏立言行前表示，金廈水域不幸發生事端，若大陸官員有安排見面，會向兩位溺水的大陸漁民家屬表達哀悼之意。



夏立言稱兩岸政府都要克制，不要讓敵意螺旋再繼續上升，能夠順利解決問題，同時希望在司法調查過程，盡快還原事實，不論從情理法各方面而言，“我們的確有責任要盡快地把事實還原，該有的公道就要有”。



夏立言再次率團登陸，遭到民進黨攻擊。民進黨“立法院”黨團昨日公開呼籲夏立言“千萬不要跟中共唱和”，還說夏立言赴陸必須做到三件事，包括“要傳達台灣正確的民意訊息與台灣民意；必須捍衛台灣的法；要支持台灣的司法偵辦”等等。



民進黨“立法院”黨團昨天還指“漁船事件”真相是“三無漁船越界捕撈”，大陸方面的作法是曲解事實，在野黨不要跟大陸一鼻孔出氣。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤指大陸拉高到法律戰、認知戰，台灣因應也有必要提升，“我們不是主動升高局勢，是回應國家法律、守土有責”，云云。



“漁船事件”已發生多天，至今台灣官方仍在掩飾暴力行徑，隱瞞真相。夏立言再次率團登陸，並將擇機向兩位溺水的大陸漁民家屬表達哀悼之意，顯見國民黨正為讓事件降溫努力。相反，民進黨仍在火上添油，繼續“大放厥詞，態度囂張”。



現實明擺著，民進黨升高對抗，是不自量力。大陸連日來以行動說話，重拳出擊。福建海警25日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查，期間採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查。大陸的行動肯定不會僅止於此，不妨拭目以待。