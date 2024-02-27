陸船案　金檢朝過失致死偵辦難逃民事賠償

台海巡CP1051艇執行大陸漁船翻覆救援示意圖。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／大陸籍漁船14日遭台海巡艦追緝而翻覆釀成2死，2名生還漁民返陸後指控海巡撞翻船隻，導致兩岸關係緊張。目前兩岸經過8次協商，大陸死者家屬要求領回扣押的事故陸籍船隻與死者遺體，“海巡署”不同意，談判皆以破局收場。但目前金門檢方根據雙方船員說法，確定二船不只一次碰撞，檢方將朝過失致死罪偵辦，但是否有刑責仍需海事調查及科學鑑識，但躲不過民事賠償。



根據《中時新聞網》報導，已遭打撈上岸的陸船照片與“海巡署”說法比對發現，該船與海巡快艇發生多次碰撞，大陸漁船左側船尾上之欄杆明顯變形，疑似因撞擊而導致凹陷扭曲，很有可能就是造成翻船時的撞擊處。



“海巡署”艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文說，當天中午12時52分CP-1051艇接獲通報，陸籍漁船已通過限制水域、禁止水域，到達北碇附近開始徘徊作業，CP-1051艇此時開往北碇處理；在海巡艇抵達周邊後，該漁船仍在附近作業，海巡艇長認為有機會取締、驅離快艇，便執行勤務部署，依照標準登檢作業程序，艇長當時也開啟警示燈與警報器，同時快速往快艇前進。



陳建文表示，台灣巡邏艇追上陸籍漁船後，對方往東航行，巡邏艇則是由西北往東南，陸船為擺脫海巡人員登艇檢查，1分多鐘內不斷蛇行及輕微甩尾，但海巡要登檢就必須貼往船隻，過程中一定會產生“輕微碰撞”。



他補充，小幅度甩尾不會有問題，但後來陸籍漁船急向右轉導致其船尾朝左邊甩，此時台方巡邏艇正在陸籍漁船左邊，陸籍漁船撞上巡邏艇後因反作用力反彈失去平衡後才翻覆。



針對2名生還漁民返陸後指控海巡撞翻船隻後導致兩岸緊張，陳建文說，徐姓漁民供稱“沒感覺碰撞，船速很快本來就會震動”，王姓漁民則表示“有聽到廣播，不知道為什麼船長不停船”，同時表示船長欠他錢，才找他出來收網的，2人在台時均無提及衝撞一事。



金門地檢署則指出，檢察官訊問時，徐男稱，案發時陸船有加速逃逸、2船有發生碰撞。王男則說，當時船速很快，沒有感覺船被推，訊問過程全程錄音錄影，2人均對海巡隊執行程序無意見，但對於是否感受碰撞，金檢說法和海巡略有出入。