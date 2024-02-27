郭正亮：國民黨禮讓召委　無助於藍白合作

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁25日宣布，禮讓一席召委給台灣民眾黨。昨天傳出，可能會禮讓加入財政委員會的民眾黨“立委”黃珊珊。對此，前“立委”郭正亮直言，禮讓召委無助於藍白合，且民眾黨與民進黨合作的機會低，其實沒必要讓，只要國民黨有監督問政的能量，民眾黨就會被逼著靠過來。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》表示，黃珊珊在財政委員會恐怕會很難表現，因為在這裡要有一定的相關知識，才能夠當召委，“看報紙不足以質詢，真的要讀一點東西或接觸相關團體”，他不知道黃在沒當過“立委”的情況下直接當召委，能排出什麼樣的議程。



郭正亮指出，國民黨禮讓召委的決定，無助於藍白合作，在預算和法案等議題上的連署反而才能展現，因為召委就是在排議程，開會現場連署的提案與藍白沒什麼關係，且國民黨與民眾黨都是在野黨，監督的邏輯相近，除非是在內政委員會、談到兩岸等特殊議題，否則民眾黨與民進黨的合作空間很小，國民黨其實根本沒必要讓。



郭正亮認為，有藍委受訪時提到的先走一個會期，看藍白雙方在議案、預算的合作狀況，再決定要不要禮讓召委，這個做法也比較實際。郭正亮研判，只要國民黨有監督問政的能量，民眾黨就會被逼著靠過來，因為它一定要透過監督才會加分、有聲量。