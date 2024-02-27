柯文哲：台海惡意螺旋上升　應做好人道關懷

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）大陸漁船與台灣海巡船碰撞造成2大陸漁民喪生事件持續延燒，台灣民眾黨主席柯文哲27日表示，最近要注意，台海之間惡意螺旋一直在上升，應該要有溝通管道。且至少在出人命時，人道關懷、慰問、幫忙善後都要做好，不要刁難。



金門漁船事件持續延燒擴大，大陸否認金門“禁止、限制水域”後，死者家屬25日與台“海巡署”談判觸礁，大陸海警旋即宣布執法，根據陸方發布照片，福建海警此次派出的艦艇，其中一艘編號“2202”原為大陸海軍飛彈護衛艦，排水量超過2000噸。大陸“農業部”也調派2艘漁政執法船艇，加強海上執法力量。



環球時報26日引述匿名專業人士消息稱，大陸海警船25日執法巡查“穿越了金門禁止水域線”，宣稱這是在金門附近海域行使管轄權，也意味著對該海域享有“主權”。



柯文哲27日一早7點半赴台灣民眾黨“立法院”黨團進行晨會。



柯文哲表示，最近要注意，台海之間惡意螺旋一直在上升，雙方都一直都在出招，應該還是要有溝通的管道，因為有溝通總是可以降低衝突，最起碼增加善意、減少誤解，甚至避免更可怕的擦槍走火。



柯文哲說，除了溝通以外，至少在出人命的時候，至少兩岸之間人民的人道關懷還是必要的，人都死了，應該慰問或是幫忙善後，這應該要做好，不要刁難。