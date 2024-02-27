中評社北京2月27日電／據新華社報導，記者近日從中國機械工業聯合會獲悉：2023年機械工業增加值同比增長8.7%，高於全國工業和製造業增速4.1和3.7個百分點；實現營業收入29.8萬億元，同比增長6.8%；實現利潤總額近1.8萬億元，同比增長4.1%。



產業規模再上新台階。截至2023年末，機械工業規模以上企業數量達12.1萬家，較上年增加1萬家，占全國規模以上工業企業比重達25%；資產總計達36萬億元，同比增長9.9%。



投資增速總體保持高位。機械工業主要涉及的五大行業，投資增速均高於全社會固定資產投資增速。其中，汽車、電氣機械投資高速增長，增速分別為19.4%、32.2%，特別是電氣機械連續兩年增速始終高於32%。



機械工業外貿總額、出口額均創新高。海關統計數據顯示，2023年機械工業外貿進出口總額達1.09萬億美元，同比增長1.7%，連續第三年超過萬億美元，占全國外貿進出口總額的18.3%。其中，出口額7830.2億美元，同比增長5.8%，占全國外貿出口額的23.2%。



戰略性新興產業蓬勃發展。2023年機械工業戰略性新興產業相關行業合計營業收入24.2萬億元、同比增長7.8%，實現利潤總額1.4萬億元、同比增長7.0%，占機械工業的比重分別為81.3%和81.0%。