黃國昌必選市長　藍主委：要與民眾黨區隔

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌26日表示，會在2026年九合一選舉出戰百里侯，雖還未擇定戰場，但新北市絕對是選項。至於競爭最激烈的台北市，絕對是民眾黨團副總召黃珊珊優先。



國民黨新北市黨部主委黃志雄則回應說，2026新北市長選舉三足鼎立機會高，須未雨綢繆，無論組織或政策，要將民眾黨當假想敵，做出一定程度區隔。



根據台媒報導，黃國昌26日接受《POP撞新聞》廣播節目專訪指出，當節目進入廣告時，主持人詢問，現在服務處設在板橋，是不是要選新北市長？新北市是不是選項？黃國昌回應，確實是選項、絕對是選項，但沒有百分之百。



黃國昌表示，自己服務處設在板橋，是因為他的責任區是新北市，他曾跟民眾黨主席柯文哲建言，2026年包括新竹、嘉義及六都，都要有人參選拚百里侯，因此不可能置身事外。由於民眾黨不分區“立委”有兩年條款。現在比較確定的是，黃只會當兩年“立委”，2026年2月1日一定會請辭。



下屆新北市長選舉，綠營呼聲最高人選是三連霸民進黨“立委”蘇巧慧；藍營則有多位戰將被點名，包含新北副市長劉和然、中國國民黨“立委”洪孟楷，還有台北副市長李四川、“立法院副院長”江啟臣等，但當事人態度都很低調。



有民進黨幹部直言，黃國昌若參選，不一定對國民黨影響最大，黃擁有眾多年輕粉絲，說不定最後是拉到綠營的票。2026是柯文哲備戰2028大位選舉前哨戰，民眾黨絕對會全力以赴，民進黨也必須繃緊神經。



