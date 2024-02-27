京津冀發布能源協同發展行動計劃

中評社北京2月27日電／據人民日報報導，近日，京津冀三地發展改革委聯合編制的京津冀能源協同發展行動計劃（以下簡稱“行動計劃”）正式印發。該行動計劃的目標是：到2025年，構建清潔低碳、安全高效、開放合作、協同保障的區域能源體系，為攜手打造中國式現代化建設的先行區、示範區提供堅實可靠能源保障。



行動計劃提出了6個方面主要任務。包括協同推進能源基礎設施互聯互通，打造智慧能源系統建設的先行區；共同培育綠色低碳能源消費模式，打造能源消費革命的示範區；統籌構建清潔多元能源供應體系，建設安全穩定可靠的區域能源供應格局；合力打造高效融合能源創新體系，高質量建設一批重點示範區；共同建立公平開放能源機制，構建區域能源一體化發展的營商環境；協同開展多層次多領域能源合作，推動京津冀區域能源高質量發展等。



北京市發展改革委副主任來現餘介紹，根據行動計劃，三地將強化整體謀劃，形成彰顯優勢、功能互補、分工協作、協調運轉的區域能源發展新格局。推進京津冀共同開展一批綠色低碳技術攻關，實現一批創新技術成果中試驗證，推動一批先進產品裝備示範推廣，高質量建設一批重點示範區，提升能源產業現代化水平，合力打造全國能源科技創新策源地和世界級先進製造業集群。



“目前，北京、天津、冀北三地已經建立一套成熟的電力保供聯動機制。”北京市城管委副主任李如剛介紹。按照行動計劃要求，北京市將持續加快推進環京電源、外送電通道和電網調峰能力建設。在區域新能源汽車補能設施建設方面，北京將在社會公用領域建立“布局優化、超充引領”的充電網，以大型商超、寫字樓、交通樞紐、公交場站、加油站等為重點推進超充站建設，推動A級及以上旅遊景區充電基礎設施建設全覆蓋。