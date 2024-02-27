管碧玲稱無法接受大陸將金門海域釣魚台化

管碧玲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）2.14惡性撞船事件持續延燒，台灣“海洋委員會主委”管碧玲今天受訪時證實，昨天有1艘大陸海監船進來禁止水域，有4艘海警船進來限制水域，進來的時間都不長，媒體有分析，這是中國企圖把釣魚台的模式帶到金廈水域，我們非常不願意接受。



管碧玲稱，這些動作的政治意涵非常高，當然是一種宣示主權的形式，我們很不樂意見到，非常希望能回到個案以及家屬人道考量，趕快讓死者安息，家屬安心，我們釋出了很多善意，很希望能趕快有共識，讓此事件落幕，不樂見這樣的政治操作，已引起國際相當的關注。



管碧玲今天早上隨“行政院長”陳建仁赴“立法院”進行施政報告並備質詢，她受訪時針對大陸海警昨天的行動做出以上表示。



管碧玲說，中方的海監船昨天有1艘進來禁止水域，然後海警船有4艘進來限制水域，時間都比較短，但是我們都有應處，做常態性的作為，會去廣播，希望他們能夠離開。



管碧玲強調，2023年中國在釣魚台是高達352天都用這樣的方式，在宣示它的主權，但我們很希望中國這一次這樣的連結，對所有的家屬來說也是不公平的， 因為在談判會場，我們也看到人道關懷，以家屬為中心的談判，在談判過程中我們釋出很多善意，不樂意見到這樣的政治操作和連結。