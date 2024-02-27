查食品含蘇丹紅動作慢？陳建仁：去年就查到

陳建仁接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）含可能致癌物蘇丹紅色素的辣椒粉食品流入市場，在野黨質疑蔡政府“食安五環”系統性失靈。“行政院長”陳建仁27日表示，從去年檢驗就有發現，我們也加強抽檢比例，這顯示“中央”與地方積極努力查驗，政府的態度相當簡單，該查驗就查驗、該開罰就開罰。



新北市衛生局日前查獲有企業自中國大陸進口辣椒粉，含有可能致癌物蘇丹紅色素。“衛福部”食藥署26日公布，統計違規原料4批次，共16家下游業者曾經採購。截至25日，共下架及封存辣椒粉及其產品1萬9386公斤，成品包括蝦味先、菜脯餅等。因此引發在野黨“立委”批評，“衛福部”動作太慢，沒有及時攔截，才讓有問題的產品流入市面。



“行政院長”陳建仁27日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備質詢。



陳建仁會前受訪表示，從中國大陸輸入含有蘇丹紅成分辣椒粉的問題，實際上從去年“中央”與地方的檢驗都有發現不合格的產品出現，因此我們提高抽檢比例，到了去年我們就逐批來檢驗，也因為透過這麼積極的檢驗，才會發現含有蘇丹紅色素的辣椒粉進口，所以今年“衛福部”也已禁止、拒絕受理21家進口含有蘇丹紅色素辣椒粉的廠商。



陳建仁說，蘇丹紅事件也顯示“中央”跟地方積極的努力查驗，我們也在這裡呼籲相關食品業者要加強自我管控，政府的態度相當簡單，該查驗的就該查驗，該禁止的就禁止，該開罰的就開罰，要確保我們台灣民眾的食品安全。我們也在這裡繼續呼籲，“中央”跟地方政府及民間攜手合作，共同確保民眾的食品安全。