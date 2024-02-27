從網絡大國向網絡強國奮勇邁進

中評社北京2月27日電／據新華社報導，當今時代，互聯網發展日新月異，信息化浪潮席捲全球，中華民族迎來了千載難逢的歷史機遇。



2014年2月，中央網絡安全和信息化領導小組第一次會議召開。習近平總書記親自擔任組長，在會上強調：“網絡安全和信息化是事關國家安全和國家發展、事關廣大人民群眾工作生活的重大戰略問題，要從國際國內大勢出發，總體布局，統籌各方，創新發展，努力把我國建設成為網絡強國。”



黨的十八大以來，習近平總書記從信息化發展大勢和國際國內大局出發，就網信工作提出了一系列新思想新觀點新論斷，形成了習近平總書記關於網絡強國的重要思想，擘畫了建設網絡強國的宏偉藍圖。



在習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於網絡強國的重要思想指引下，黨對網信工作的全面領導不斷加強，網絡內容建設和管理、網絡安全、信息化、網絡法治、網絡空間國際交流合作等取得新成效，我國網信事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，探索走出了一條中國特色治網之道，正從網絡大國闊步邁向網絡強國。



億萬人民共享互聯網發展成果



黃土高原上，寧夏固原市彭堡鎮曹窪小學傳來陣陣歌聲。與羊群相伴長大的學生海洋，通過教室裡可觸控的“智慧黑板”學習廈門六中合唱團演唱的《夜空中最亮的星》。一根網線，將他與城市孩子連在一起，同唱一首歌。

