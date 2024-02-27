中央生態環保督察組向海南省反饋督察情況

中評社北京2月27日電／據新華社報導，26日，中央第三生態環境保護督察組向海南省反饋督察情況。督察指出，海南省堅持把綠色作為自由貿易港建設底色，積極推進國家生態文明試驗區建設，打好污染防治攻堅戰，工作力度較大，取得較大成效。同時，海南在相關領域和問題上也存在薄弱環節。



對相關要求的認識、問題的解決仍存在差距。海南海防林總體規劃缺失，底數不清晰，存在破壞問題；有些地區發展與保護協同推進不力；有的部門對“管行業必須管環保”的要求認識不到位；部分督察整改不徹底，群眾身邊的生態環境問題解決不到位。



國家生態文明試驗區建設部分領域仍存在問題。海南熱帶雨林國家公園仍有破壞行為發生，一些自然公園管護不到位；城鎮污水處理提質增效工作推進緩慢；部分省級部門和市縣建築垃圾治理工作推進較為滯後。



海洋生態和海岸帶保護不夠有力。有關部門一直未依規出台紅樹林資源保護發展規劃，監督執法有缺位；部分自然岸線存在違規經營和破壞現象；部分海灣潟湖生態出現退化。



一些突出生態環境問題亟待解決。海南天然橡膠初加工污染防治水平不高，礦山開採遺留生態環境問題治理工作滯後。此外，海南報廢機動車回收拆解能力短缺。



督察要求，海南省要牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，守護好“青山綠水、碧海藍天”。統籌謀劃推進國家生態文明試驗區建設，以高水平生態環境保護支撐自由貿易港建設。堅持以人民為中心，切實解決好人民群眾反映強烈的突出生態環境問題。對失職失責問題進行嚴肅、精準、有效問責。

