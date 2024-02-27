李強主持國務院第六次專題學習

中評社北京2月27日電／據新華社報導，2月26日下午，國務院以“建立健全公平競爭制度，加快完善全國統一大市場基礎制度規則”為主題，進行第六次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於建設全國統一大市場的重要指示精神，按照黨中央決策部署，步步為營、系統推進，推動全國統一大市場建設不斷取得新進展、實現新突破，為構建新發展格局、推動高質量發展提供有力支撐。



中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴作講解。國務院副總理何立峰、劉國中，國務委員吳政隆作交流發言。



李強在主持學習時指出，推進全國統一大市場建設具有很強的戰略性、全局性，既關係到暢通國內大循環、構建新發展格局，又關係到優化營商環境、激發市場活力，也關係到促進科技創新和產業升級、提升國際競爭力，無論對當前還是長遠都至關重要。要堅持目標導向，著眼於真正把我國超大規模市場、要素資源豐富、產業體系完備等優勢充分發揮出來，扎實推進各項重點任務落實，切實打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進要素資源合理流動和高效配置。要堅持問題導向，全面清理妨礙統一市場和公平競爭的政策規定，大力破除各種市場准入的顯性和隱性壁壘，持續治理地方保護、市場分割、招商引資亂象等突出問題，同時鼓勵地方積極探索實踐，確保統一大市場建設一步一個腳印向前推進。要加強制度供給，進一步完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等基礎制度規則，細化操作性強的配套政策，深化財稅、統計等方面改革，為建設全國統一大市場提供制度保障。