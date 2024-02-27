事件朝過失致死偵辦　管碧玲：表示非故意

管碧玲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）金門地檢署調查2.14惡性撞船事件發現大陸船身一處新凹痕，確定有碰撞事故，目前全案朝過失致死罪偵辦中。“海洋委員會”主委管碧玲今天表示，台方人員絕對不是故意去衝撞對方，用過失致死罪偵辦就表示非故意的。



管碧玲強調， 但最後會不會是過失致死的結果，目前還在偵查中，兩條人命到底是否因執法過當而造成，是全民所關心，我們也願意接受檢視，她也不偏不倚，大公無私，等待檢察官偵查的最終結果。



金門地檢署偵查發現，大陸快艇左舷下方有一處肉眼可見的明顯撞痕，另外在海巡船艇右舷下方，也發現一處撞擊點，確定2船有碰撞事實，目前全案朝過失致死罪偵辦中。



管碧玲今天隨“行政院長”陳建仁到“立法院”進行施政報告並備質詢，她接受媒體聯訪時對於檢方目前全案朝過失致死方向偵辦一事表示，“我方”人員絕對不是故意衝撞，因為是過失，就表示不是故意的，當然，她現在還不願意做任何論斷，她有看到行政調查報告，作為長官，她相信這份報告，但對於整體案件跟社會來講，還有對於雙方的公平來講，她必須不偏不倚，大公無私，然後讓檢察官來還原真相，這是她的基本立場。



管碧玲強調，台灣法制在這個部分是相當專業跟成熟，她也很希望人民能用這樣的心情來靜待司法偵查結果，也非常希望家屬也好，談判團隊的代表也好，或者是中國官方也好，都能用這樣的態度來相信司法偵查。